25 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения

Сергей Собянин: начинается строительство путепровода через пути МЦД-2

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Сергей Собянин: около 18 тыс гостей посетили "Ночь кино" в этом году

Уголовное дело возбуждено после ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Один человек погиб в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке

Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО

Собянин сообщил о двух новых технопарках в Москве

Московские предприниматели теперь сами смогут выбирать, на каких зарубежных выставках город поможет представить их товары и услуги в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Голосование уже идет на платформе Made in Moscow. По его итогам будет сформирован список ключевых мероприятий следующего года. Участники получат софинансирование от города части затрат.

