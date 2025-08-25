Собянин: московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения

Московские предприниматели теперь сами смогут выбирать, на каких зарубежных выставках город поможет представить их товары и услуги в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Голосование уже идет на платформе Made in Moscow. По его итогам будет сформирован список ключевых мероприятий следующего года. Участники получат софинансирование от города части затрат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.