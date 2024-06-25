25 июня, 15:30Новости
Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей
Около 320 семей переедут в новостройку на улице Красных Зорь по программе реновации в Можайском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Глава города отметил, что жилой комплекс вышел стильным и современным: с витражным остеклением и подземным паркингом. Несколько квартир оборудовали для маломобильных москвичей. Всего в программу реновации в Можайском районе вошли 148 жилых домов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.