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25 июня, 15:30

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Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

Собянин: в новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей

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Около 320 семей переедут в новостройку на улице Красных Зорь по программе реновации в Можайском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города отметил, что жилой комплекс вышел стильным и современным: с витражным остеклением и подземным паркингом. Несколько квартир оборудовали для маломобильных москвичей. Всего в программу реновации в Можайском районе вошли 148 жилых домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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