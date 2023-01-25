Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

В столице открыли кластер "Ломоносов" – это флагман инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами. О концепции кластера рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, кластер поможет соединить колоссальный опыт МГУ, ведущего университета страны, с передовыми знаниями и технологиями.

Также Сергей Собянин сообщил, что 25 компаний уже получили резидентский статус, по которому предоставляются льготы. Статус получили компании, чья деятельность связана с медициной, беспилотными системами и информационными технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.