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Новости

25 января, 22:00

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Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

Собянин: кластер "Ломоносов" будет флагманом развития научно-технологической долины МГУ

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о планах благоустройства в столице в 2023 году

Новости часа: все компании-резиденты кластера "Ломоносов" приступят к работе в 2023 году

Собянин рассказал о кластере "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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В столице открыли кластер "Ломоносов" – это флагман инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами. О концепции кластера рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, кластер поможет соединить колоссальный опыт МГУ, ведущего университета страны, с передовыми знаниями и технологиями.

Также Сергей Собянин сообщил, что 25 компаний уже получили резидентский статус, по которому предоставляются льготы. Статус получили компании, чья деятельность связана с медициной, беспилотными системами и информационными технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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