Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Город

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области

Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Коммунарки

Собянин рассказал о развитии в Москве персонифицированной медицинской помощи

Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

Новости часа: несколько окон выбило в двух пятиэтажках у "Сити" после падения БПЛА

В Москве будет создана новая пешеходная набережная у станции метро "Нагатинский Затон". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Станцию с улицей Речников соединит новый мост для пешеходов и велосипедистов, в планах также реконструировать Коломенскую улицу. На ней организуют места для парковки и современные остановки, обновят систему освещения, а на пересечении с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.

Новый прогулочный маршрут станет продолжением Коломенской набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика