Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

В Москве будет создана новая пешеходная набережная у станции метро "Нагатинский Затон". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Станцию с улицей Речников соединит новый мост для пешеходов и велосипедистов, в планах также реконструировать Коломенскую улицу. На ней организуют места для парковки и современные остановки, обновят систему освещения, а на пересечении с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.

Новый прогулочный маршрут станет продолжением Коломенской набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.