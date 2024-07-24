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Новости

24 июля, 10:30

Новости

Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Мэр Москвы: столичные школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

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Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Правительство Москвы поддержит проведение ежегодной национальной премии "Вызов". Постановление подписал Сергей Собянин.

Награду присуждают в области будущих технологий физики, математики, материаловедения, компьютерных наук, наук о жизни и других. Претендовать на нее могут ученые, инженеры и изобретатели – их разработки должны обладать значительным потенциалом для улучшения жизни людей. Также важно, чтобы технологии можно было внедрить за 10 лет или меньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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