Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Правительство Москвы поддержит проведение ежегодной национальной премии "Вызов". Постановление подписал Сергей Собянин.

Награду присуждают в области будущих технологий физики, математики, материаловедения, компьютерных наук, наук о жизни и других. Претендовать на нее могут ученые, инженеры и изобретатели – их разработки должны обладать значительным потенциалом для улучшения жизни людей. Также важно, чтобы технологии можно было внедрить за 10 лет или меньше.

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