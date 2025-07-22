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22 июля, 06:15

Мэр Москвы

Собянин: в Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс

Собянин: в Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс

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В Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс "Максимум". Сергей Собянин посетил комплекс, пообщался с детьми и отметил, что инфраструктура для занятий спортом должна быть доступна в каждом районе.

По словам мэра, теперь жителям Южного Бутова не нужно выезжать в центр города, чтобы заниматься спортом. Новый объект стал частью спортивного кластера района, куда уже входят "Спорт Станция" и "Монтреал".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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