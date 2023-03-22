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Собянин заявил о начале поставок лекарств по контракту с Московским эндокринным заводом

Собянин заявил о начале поставок лекарств по контракту с Московским эндокринным заводом

Собянин: в Москве открыт прием заявок на чемпионат профмастерства "Абилимпикс"

Новости часа: более 10 тыс военных примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Новости часа: подтопления на подмосковных дорогах будут оперативно ликвидировать

Новости часа: Собянин открыл научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Новости часа: количество столичных экспортеров среди ИП увеличилось в 2,5 раза в 2023 году

Собянин сообщил, что новый мост через Яузу свяжет районы Басманный и Лефортово

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Новая поликлиника откроется в Молжаниновском районе столицы в июне

Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице. Благодаря современному оборудованию и уникальным специалистам будет больше возможностей внедрить в производство новые медпрепараты.

Девять новых препаратов поступят в медучреждения столицы уже в апреле. Это лекарства для лечения глазных и инфекционных заболеваний, депрессии и обезболивающие препараты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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