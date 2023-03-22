Собянин заявил о начале поставок лекарств по контракту с Московским эндокринным заводом

Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице. Благодаря современному оборудованию и уникальным специалистам будет больше возможностей внедрить в производство новые медпрепараты.

Девять новых препаратов поступят в медучреждения столицы уже в апреле. Это лекарства для лечения глазных и инфекционных заболеваний, депрессии и обезболивающие препараты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.