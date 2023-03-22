Собянин объявил о начале приема заявок на ежегодный чемпионат профмастерства "Абилимпикс"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о начале приема заявок на ежегодный Московский чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс", который помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу.

"На чемпионате можно будет попробовать свои силы в самых современных областях. Традиционно это ИТ, финансы, медицина. В нынешнем году добавили еще четыре: оператор беспилотного летательного аппарата, проектирование нейросети, сервис на воздушном транспорте и вокал. Всего 60 направлений", – сообщил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что заявку могут подать школьники от 14 лет, а также студенты и взрослые до 10 апреля.

По словам Собянина, для школьников, студентов и взрослых специалистов в городе запущена спецпрограмма "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс", нацеленная на подготовку к трудоустройству. Участники могут пройти тренинги, тесты, а также посетить творческие мастерские.

Все эти этапы в рамках спецпрограммы помогут подросткам определиться с будущей профессией. Также каждый научится составлять резюме и сможет пообщаться с потенциальными работодателями.

Мэр добавил, что в настоящее время в центре "Моя карьера" в программе участвуют 98 студентов с первого по третий курсы из 30 столичных колледжей. "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс" завершится в конце апреля.

Ранее сообщалось, что организаторы российского движения поддержки людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" в 2023 году планируют провести первый открытый чемпионат профессионального мастерства с участием представителей стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Кроме того, региональные чемпионаты "Абилимпикс" в 2022 году прошли в 85 субъектах России. Количество участников движения в прошлом году увеличилось на 20% и превысило 18 тысяч человек.



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