Чемпионат "Абилимпикс" с участием стран СНГ, БРИКС и ШОС планируют провести в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Организаторы российского движения поддержки людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" в 2023 году планируют провести первый открытый чемпионат профессионального мастерства с участием представителей стран СНГ, БРИКС и ШОС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института развития профессионального образования (ИРПО).

Региональные чемпионаты "Абилимпикс" в 2022 году прошли в 85 субъектах России.

В следующем году движение планирует запустить образовательно-просветительскую платформу "Абилимпикс-медиа", на которой будут публиковаться подкасты, видеоролики и другие медиапроекты, полезные для участников движения и их родителей. Также планируется выпуск альманаха "Абилимпикс" в печатном и электронном форматах.

В пресс-службе отметили, что в 2022 году количество участников движения увеличилось на 20% и превысило 18 тысяч человек.

Ранее стало известно, что 236 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" были трудоустроены в столичные компании. Участники движения получили рабочие места в сферах торговли, технологий, услуг и других отраслях.

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