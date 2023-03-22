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Новости часа: Собянин открыл научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Новости часа: Собянин открыл научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Новости часа: количество столичных экспортеров среди ИП увеличилось в 2,5 раза в 2023 году

Собянин сообщил, что новый мост через Яузу свяжет районы Басманный и Лефортово

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Собянин: 16 прудов-регуляторов в районе Марьино благоустроят в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыт новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале "Лефортовский" на Лабораторной улице. Об этом сообщил Сергей Собянин во время его открытия.

Ситуация с половодьем осложнилась в 12 регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Полиция нашла мужчину, который избил подростка в московском метро. Об этом заявили в МВД.

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