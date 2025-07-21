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21 июля, 11:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал о городской поддержке производств инновационной продукции

Собянин рассказал о городской поддержке производств инновационной продукции

Собянин сообщил, что ГКБ № 52 получила статус Московского клинического научного центра

Сергей Собянин сообщил о преобразовании ГКБ № 52 в научный центр

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Собянин: в Москве появятся 14 флагманских лыжных трасс

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще одного БПЛА на столицу

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

Собянин рассказал, где в Москве можно научиться играть в шахматы

Москва помогает столичным компаниям расширять и модернизировать производства. О мерах поддержки рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, предприниматели могут воспользоваться грантами на приобретение оборудования и патентование изобретений и моделей в России и за границей. Кроме того, есть возможность компенсировать затраты на пилотные тестирования разработок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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