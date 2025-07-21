21 июля, 11:45Мэр Москвы
Собянин рассказал о городской поддержке производств инновационной продукции
Москва помогает столичным компаниям расширять и модернизировать производства. О мерах поддержки рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По словам мэра, предприниматели могут воспользоваться грантами на приобретение оборудования и патентование изобретений и моделей в России и за границей. Кроме того, есть возможность компенсировать затраты на пилотные тестирования разработок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.