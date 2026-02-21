Сергей Собянин рассказал о спортивных достижениях жителей столицы

На Всероссийских и международных спортивных соревнованиях москвичи за прошлый год завоевали 8 тысяч медалей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, спортсмены показали отличные результаты в 143 видах спорта.

В состав национальных сборных в общей сложности входили 5 880 жителей столицы. Такая популярность спорта в столице во многом результат его поддержки, развития инфраструктуры, а также проведения массовых общедоступных мероприятий.

