Сергей Собянин рассказал о работе "Мосволонтера" за 12 лет

Ресурсному центру "Мосволонтер" исполняется 12 лет. Об этом в своем канале рассказал Сергей Собянин. За годы работы центр сформировал более 2,5 тысячи волонтерских корпусов и организовал десятки тысяч событий и проектов.

"Мосволонтер" объединил более 1,5 миллиона горожан. Волонтеры Москвы помогали проводить международные, федеральные и городские мероприятия. Лучших добровольцев каждый год награждают почетным знаком отличия.

