Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"

Сергей Собянин объявил о начале отбора компаний для размещения в креативном кластере "Сколково". Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Заявки принимают по нескольким направлениям. Среди них – иммерсивные технологии, виртуальное производство, 3D-моделирование, оборудование и ПО для медиаиндустрии и другие.

При отборе будут оценивать опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки, конкурентные преимущества, а также зрелость технологии или продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.