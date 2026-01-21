21 января, 10:45Мэр Москвы
Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"
Сергей Собянин объявил о начале отбора компаний для размещения в креативном кластере "Сколково". Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.
Заявки принимают по нескольким направлениям. Среди них – иммерсивные технологии, виртуальное производство, 3D-моделирование, оборудование и ПО для медиаиндустрии и другие.
При отборе будут оценивать опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки, конкурентные преимущества, а также зрелость технологии или продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.