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Новости

20 октября, 11:30

Город

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал, как формируется новый медицинский каркас Москвы

Новости часа: незаконные летние кафе демонтировали в районе Арбат

Новости часа: с начала 2023 года в Москве в три раза увеличилось производство одежды

Новости часа: производство одежды в Москве увеличилось в три раза с начала 2023 года

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Новости часа: три новых моста построят в Москве

Новости часа: Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Новости часа: матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат почти две тысячи ветеранов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 40% медицинской инфраструктуры в Москве обновили за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

У станции БКЛ "Текстильщики" завершили благоустройство. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

ЦОДД рекомендовал автомобилистам начинать менять резину на зимнюю. Специалисты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура составляет 5–7 градусов.

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