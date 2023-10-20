20 октября, 11:30Город
Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации медицинской инфраструктуры
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 40% медицинской инфраструктуры в Москве обновили за пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.
У станции БКЛ "Текстильщики" завершили благоустройство. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
ЦОДД рекомендовал автомобилистам начинать менять резину на зимнюю. Специалисты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура составляет 5–7 градусов.