Собянин рассказал о развитии дорожной сети Москвы

В 2010 году на дорогах Москвы было около 3 миллионов автомобилей в сутки, а в 2025 году – уже около 2,8 миллиона. Это стало результатом развития транспортной инфраструктуры. Доля поездок на городском транспорте выросла до 70%, а новые магистрали и связки сделали поездки комфортнее, сообщил Сергей Собянин.

С 2011 по 2025 год в столице построили около 1,6 километров дорог, возвели около 500 тоннелей, эстакад и мостов, а также более 360 пешеходных переходов. Были реконструированы 22 развязки на МКАД, а в 2026 году планируется построить еще более 90 километров дорог.