Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ уже в этом году

В Москве завершается реконструкция станции "Варшавская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Сергей Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ уже в 2022 году.

В рамках реконструкции рабочие полностью заменили пути, платформу, смонтировали инженерные системы и установили архитектурное освещение. Пол в западном вестибюле сделали гранитным, а стены – мраморными. Прилегающую территорию полностью благоустроили.

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