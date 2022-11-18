Собянин анонсировал первую сборку автомобилей на заводе "Москвич" на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей уже на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Собянин.

Мэр города пояснил, что после ухода иностранных брендов из России освободившиеся ниши заняли отечественные компании. При этом, добавил он, единственной проблемой в России стало автомобилестроение.

Собянин выразил надежду, что уже в следующем году "Москвич" увеличит объемы производства до показателей периода Renault. Кроме того, добавил градоначальник, через 2–3 года в Москве планируют создать собственную платформу электромобилей.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение, что "Москвич" в базовой комплектации будет стоить от 1,5 до 2 миллионов рублей. При этом независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что самый дешевый вариант обойдется автомобилисту в 1,4 миллиона рублей, а самый дорогой – в 4 миллиона.

В начале июня после ухода французского бренда завод Renault переименовали в "Москвич". Собянин тогда отметил, что основным технологическим партнером предприятия станет ПАО "КамАЗ". Мэр города также рассказал, что сначала на заводе будут выпускать классические автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в будущем – электромобили.

В Минпромторге рассказали, что 100% акций "Renault Россия" перешли правительству Москвы, 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранил ГК "Ростех".



Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в столице – Собянин

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