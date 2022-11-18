11:47Общество
В России за сутки выявили 5 546 новых случаев COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России за минувшие сутки выявили 5 546 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
За 24 часа экстренная помощь врачей потребовалась 1 136 россиянам. За это время от последствий COVID-19 скончались 60 пациентов. Выздоровели при этом 6 888 граждан.
С начала пандемии в стране выявили 21 525 567 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 391 333 человека.
Ранее сообщалось, что специалисты Университета Торонто выявили в провинции Онтарио новый вариант коронавирусной инфекции, который значительно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Его зафиксировали у белохвостого оленя.
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