В России за сутки выявили 5 546 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за минувшие сутки выявили 5 546 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа экстренная помощь врачей потребовалась 1 136 россиянам. За это время от последствий COVID-19 скончались 60 пациентов. Выздоровели при этом 6 888 граждан.

С начала пандемии в стране выявили 21 525 567 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 391 333 человека.

Ранее сообщалось, что специалисты Университета Торонто выявили в провинции Онтарио новый вариант коронавирусной инфекции, который значительно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Его зафиксировали у белохвостого оленя.

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