Собянин анонсировал запуск линий автозавода "Москвич" в конце 2022 года

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин рассказал о сроках запуска производства на столичном заводе "Москвич". Об этом мэр города написал в личном телеграм-канале.

"В конце этого года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей. Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов", – объявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что для этих целей в Москве будет оборудован транспортно-логистический центр "Южный порт". Власти города ради строительства комплекса заключат контракты с РЖД, Московским автомобильным заводом и "КамАЗом".

Автозавод "Москвич" обеспечит основную загрузку предприятия, причем в совокупности транспортно-логистический центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов за год. Комплекс обеспечит порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

Ранее глава "Москвича" Дмитрий Пронин анонсировал запуск на предприятии производства электромобилей к 2025 году. Порядка 200 таких транспортных средств готовятся представить уже в 2022 году.

Завод Renault в столице переименовали в "Москвич" после ухода французского бренда из России. 100% акций производителя перешли в ведение правительства Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – ФГУП "НАМИ".

Москвичам рассказали о ситуации с уходом автомобильных брендов из РФ

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