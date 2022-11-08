Собянин объявил о создании транспортно-логистического центра "Южный порт" в Печатниках

Фото: stroi.mos.ru

Новый транспортно-логистический центр "Южный порт" создадут в Печатниках в рамках соглашения с РЖД, Московским автомобильным заводом и "КамАЗом". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы пояснил, что центр нужен для налаживания доставки грузов, необходимых для развития производства на заводе "Москвич". Собянин рассказал, что в рамках проекта возведут контейнерную и универсальную площадки для тяжеловесных грузов, складской комплекс. После запуска центра основную его загрузку обеспечит завод "Москвич".

"С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 миллиона тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе "Москвича". Будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест", – написал Собянин.

Мэр города подчеркнул, что в ближайшие годы будут развиваться и существующие центры "Ховрино" и "Кунцево-2".

Он добавил, что в Москве сформируется грузовой транспортный каркас. Благодаря равномерному распределению грузов по транспортно-логистическим центрам улучшится движение в городе, так как грузовикам с тяжеловесными контейнерами не нужно будет выезжать на столичные улицы. Вместе с тем, указал Собянин, это позволит повысить надежность грузовой логистики и сохранить устойчивость работы предприятий.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы планируют запустить завод "Москвич" в декабре. Он отметил, что в этом году автотранспорт серьезно провалился. Вместе с тем он выразил надежду, что при помощи министерства промышленности завод запустят в конце года.



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