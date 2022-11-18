На станции БКЛ метро "Варшавская" завершен монтаж исторических панно – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Варшавская" специалисты закончили монтировать исторические панно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заммэра Андрея Бочкарева, изначально четыре панно были разобраны на мелкие фрагменты, затем велись работы по восстановлению металла с помощью пескоструйной обработки, после этого они были собраны заново.

"Они несут не только декоративную функцию, но и являются смотровыми дверями для возможной замены кабельно-проводниковой продукции", – отметил Бочкарев.

Он также уточнил, что был закончен и монтаж металлических букв названия станции. При этом всего на стенах, по его словам, имеется шесть надписей – по три с каждой стороны.

В свою очередь, гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков уточнил, что рисунок исторических панно также нанесли на колонны вестибюлей. Кроме того, на станции специалистам удалось оборудовать новые инженерные системы, в частности противопожарную.

"На платформенном участке добавились четыре группы колонн дымоудаления, а для маломобильных групп граждан установили две пожаробезопасные зоны, расположенные ближе к выходам в вестибюли", – отметил Жуков.

Ранее ведущиеся работы на станции "Варшавская" осмотрел Сергей Собянин. По его словам, общая строительная готовность ее составляет 82%.

Кроме того, отметил мэр, до конца этого года планируется выполнить технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ). Градоначальник также сообщил, что после окончания всех работ до 25% будет уменьшена нагрузка на Кольцевую и до 16% – на участки зеленой и серой веток метро.



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