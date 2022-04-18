В Москве открыли переход от Ленинградского вокзала до станции метро "Комсомольская"

В Москве открыли отремонтированный переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская". Там заменили старые конструкции, обновили инженерные сети, освещение и благоустроили территорию вокруг. Об этом у себя на странице в Telegram рассказал Сергей Собянин.

По его словам, теперь пассажиры смогут за 1,5 минуты дойти от вокзала до метро.

Ремонт перехода – это часть работы по обновлению ТПУ "Площадь трех вокзалов". Крупнейший в Москве пересадочный узел включает две станции метро, МЦД, остановки наземного транспорта, три вокзала. Ими ежедневно пользуются 600 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.