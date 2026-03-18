18 марта, 13:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: реставрация 144 памятников архитектуры завершена в 2025 году
В 2025 году работы по программе реставрации и возрождения памятников архитектуры в Москве затронули более 500 объектов, 144 проекта уже завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, в общей сложности за последние 15 лет в столице отреставрировали почти 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Возрождение памятников идет за счет средств городского бюджета, частных инвесторов, меценатов, либо в рамках федеральных программ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
