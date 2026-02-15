Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вложат в развитие производств к 2030 году в 2,2 раза больше средств по сравнению с текущими показателями.

Уже инвестировано около 287 миллиардов рублей. Через четыре года этот показатель достигнет отметки 630 миллиардов рублей. Это позволит существенно расширить промышленные возможности города и увеличить отгрузку критически важной продукции для нужд жителей столицы и других городов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

