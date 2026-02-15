Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 11:30

Экономика

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

В Минэкономразвития оценили потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

"Новости дня": Центробанк утвердил порядок возврата денег при ошибочных переводах

Стоимость набора ингредиентов для блинов в России выросла на 4% за год

Экономический обозреватель прокомментировал снижение ключевой ставки до 15,5%

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" вложат в развитие производств к 2030 году в 2,2 раза больше средств по сравнению с текущими показателями.

Уже инвестировано около 287 миллиардов рублей. Через четыре года этот показатель достигнет отметки 630 миллиардов рублей. Это позволит существенно расширить промышленные возможности города и увеличить отгрузку критически важной продукции для нужд жителей столицы и других городов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕвгения МирошкинаДемид Густов

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика