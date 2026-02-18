Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Участники специальной военной операции и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах "Мои документы". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что город продолжает работать над тем, чтобы подобная помощь оказывалась быстро и в максимально удобных условиях. Сотрудники центров "Мои Документы" консультируют и помогают оформлять документы для получения более чем 150 услуг и мер соцподдержки в зависимости от жизненной ситуации.

