18 февраля, 13:45

Мэр Москвы

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Собянин сообщил, что 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной

Сергей Собянин рассказал, что Москва производит для транспортной отрасли

Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Собянин: в этом году на СВАРЗ для Москвы соберут 1 тыс современных остановок

Собянин: в Нижегородском районе построят необычный детский сад

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Собянин, Куренков и Лихачев осмотрели строящийся производственный кластер

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

Участники специальной военной операции и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах "Мои документы". Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что город продолжает работать над тем, чтобы подобная помощь оказывалась быстро и в максимально удобных условиях. Сотрудники центров "Мои Документы" консультируют и помогают оформлять документы для получения более чем 150 услуг и мер соцподдержки в зависимости от жизненной ситуации.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

