Собянин: в этом году на СВАРЗ для Москвы соберут 1 тыс современных остановок

1 тысячу современных остановочных павильонов соберут в этом году для Москвы на заводе Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ). Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что заменять устаревшие павильоны в столице начали в 2015 году. Три года спустя их стал выпускать СВАРЗ. С тех пор собрали более 5,5 тысячи остановок. Новые павильоны служат гораздо дольше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.