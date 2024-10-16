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Новости

Новости

16 октября, 18:00

Новости

Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

Собянин: в кластере "Ломоносов" работают 66 высокотехнологичных компаний

Сергей Собянин рассказал, как будет финансироваться программа реновации в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Сергей Собянин исключил появление отдельных дорожек для самокатчиков в центре Москвы

Новости часа: реновацию жилья в Москве будут проводить на постоянной основе

Новости часа: 90 мировых проектов в области ИИ реализуются в Москве

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Новости часа: мэр Москвы одобрил Адресную инвестиционную программу столицы

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Создавать отдельные дорожки для электросамокатов в центре Москвы не планируют. Об этом заявил Сергей Собянин.

Три образовательных центра в шаговой доступности от домов строят на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили о резком скачке атмосферного давления в Москве 17 октября.

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