Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Создавать отдельные дорожки для электросамокатов в центре Москвы не планируют. Об этом заявил Сергей Собянин.

Три образовательных центра в шаговой доступности от домов строят на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Синоптики предупредили о резком скачке атмосферного давления в Москве 17 октября.