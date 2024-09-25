Сергей Собянин рассказал о разработках резидентов кластера "Ломоносов"

Более двух тысяч москвичей работают на инновационных производствах. О развитии высокотехнологичных отраслей промышленности в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, выручка инновационных компаний в 2023 году выросла до 11 миллиардов рублей. Современные промышленные компании позволяют решить один из важнейших для российской экономики вопросов – обеспечить импортозамещение. Ведущая роль здесь отводится кластеру "Ломоносов", оператором которого выступает Московский инновационный кластер.

На площадке созданы все необходимые условия для работы высокотехнологичных компаний. 60 компаний-резидентов разрабатывают и производят продукцию для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.