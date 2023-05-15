Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Общество

Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Собянин рассказал о развитии трех районов на северо-востоке Москвы

Собянин отметил рекордную скорость развития столичного метро

Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Собянин рассказал о дикторах, которые стали голосами столичного транспорта

Более 4,5 тысячи снимков стали частью "Московской фотолетописи" – Собянин

Четыре пожарных депо построят в ТиНАО в этом году – Собянин

Передовые технологии начали внедрять в сферу образования – Собянин

Собянин: почти 350 стартапов помогают московским учащимся в освоении новых знаний

Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

Сергей Собянин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны и почетного специалиста Мосгаза Николая Морозова. О жизни и достижениях бывшего военнослужащего мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы пожелал юбиляру крепкого здоровья и сил. Николай Васильевич обслуживал Вечный огонь в Александровском саду со дня его зажжения в 1967 году и многое сделал для сохранения памяти о героях.

Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина хорошо помнит военные годы. Он отправился на фронт в 14 лет, а после войны Николай Васильевич стал работать в газовом хозяйстве столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика