Собянин поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Николая Морозова

Сергей Собянин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны и почетного специалиста Мосгаза Николая Морозова. О жизни и достижениях бывшего военнослужащего мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы пожелал юбиляру крепкого здоровья и сил. Николай Васильевич обслуживал Вечный огонь в Александровском саду со дня его зажжения в 1967 году и многое сделал для сохранения памяти о героях.

Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина хорошо помнит военные годы. Он отправился на фронт в 14 лет, а после войны Николай Васильевич стал работать в газовом хозяйстве столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



