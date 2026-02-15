Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Новый велопешеходный мост соединит Живописную улицу с Щукинском полуостровом. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Благодаря появлению данной конструкции более чем 80 тысячам местных жителей станет удобнее добираться до популярных пляжей на Щукинском полуострове. Кроме того, появится новый пешеходный и велосипедный маршрут между районами Щукино и Строгино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

