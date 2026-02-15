Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Сергей Собянин: Живописную улицу и Щукинский полуостров соединит новый мост

Сергей Собянин выступил с обращением к воинам-интернационалистам

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

В Москве к 2032 году построят 34 станции метро и 3 электродепо

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Собянин: пилотный курс по ИИ объединил 12 тыс пятиклассников в Москве

Новый велопешеходный мост соединит Живописную улицу с Щукинском полуостровом. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Благодаря появлению данной конструкции более чем 80 тысячам местных жителей станет удобнее добираться до популярных пляжей на Щукинском полуострове. Кроме того, появится новый пешеходный и велосипедный маршрут между районами Щукино и Строгино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоДарья Тащина

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика