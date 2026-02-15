Сергей Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

Системе центрального теплоснабжения Москвы исполнилось 95 лет. Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в столице один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов, он длится до 230 дней.

Мэр отметил, что ежегодно столице требуется около 80 миллионов гигакалорий – столько же потребляют некоторые государства. Специалисты ПАО "МОЭК" обеспечивают отоплением и горячей водой более 74 тысяч объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

