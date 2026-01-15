Собянин рассказал о флагманской лыжной трассе в парке 850-летия Москвы

Более 6 тысяч человек в неделю посещают флагманскую лыжную трассу в парке 850-летия Москвы. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, трасса создана по новым единым рекомендациям.

Маршрут протяженностью около 13 километров соединил парк в Марьине с парком в Капотне. Трасса оборудована освещением для вечернего катания, теплой раздевалкой, пунктом питания и прокатом инвентаря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.