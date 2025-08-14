Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

В Москве отреставрируют главное здание Павловской больницы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Объект культурного наследия, построенный в начале XIX века по проекту Матвея Казакова, имеет площадь более 5 тысяч квадратных метров.

После завершения работ в здании разместится флагманский волонтерский центр. По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита, он станет одним из центральных мест развития волонтерского движения в городе.

