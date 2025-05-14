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14 мая, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной

Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной

Собянин: более 1 тыс заявок поступило в кинокомиссию "Москино" с начала года

Собянин: московским медикам доступно более 130 программ повышения квалификации

Сергей Собянин сообщил о планах расширения трамвайного парка Москвы

Собянин сообщил, какие объекты культурного наследия отреставрируют

Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой

Собянин: москвичи завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике

Собянин рассказал о реализации программы реновации в Покровском-Стрешневе

Собянин: 8,3 тыс жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации

Начинается масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Подробностями проекта в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Работы пройдут на северо-западе столицы – на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. По словам мэра, специалисты создадут современное и удобное пространство, чтобы жители Москвы и туристы могли с удовольствием проводить там свободное время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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