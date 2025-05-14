14 мая, 13:15Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной
Начинается масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Подробностями проекта в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.
Работы пройдут на северо-западе столицы – на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. По словам мэра, специалисты создадут современное и удобное пространство, чтобы жители Москвы и туристы могли с удовольствием проводить там свободное время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.