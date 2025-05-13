13 мая, 10:15Мэр Москвы
Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября
Столичные колледжи обучают студентов по более чем 150 специальностям, и в новом учебном году выбор станет еще шире. О программах, которые готовят специалистов для рынков будущего, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Сразу несколько новых направлений обучения предлагает колледж связи № 54 имени Вострухина. Например, там впервые откроют набор на специальность "квантовые коммуникации". Она будет востребована в различных областях: от финансовой до нефтегазовой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.