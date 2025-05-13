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13 мая, 10:15

Мэр Москвы

Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября

Собянин назвал новые направления, которые появятся в колледжах с сентября

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Столичные колледжи обучают студентов по более чем 150 специальностям, и в новом учебном году выбор станет еще шире. О программах, которые готовят специалистов для рынков будущего, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Сразу несколько новых направлений обучения предлагает колледж связи № 54 имени Вострухина. Например, там впервые откроют набор на специальность "квантовые коммуникации". Она будет востребована в различных областях: от финансовой до нефтегазовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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