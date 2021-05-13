Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в Северо-Восточном округе

Районы Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный в ближайшее время благоустроят. О том, какие работы там проведут в рамках программы "Мой Район", рассказал на своем сайте Сергей Собянин. Он напомнил, что всего в программу включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых кварталов по всему городу, но начать работы решено именно с северо-востока столицы.

В частности, планируется привести в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде, в котором нуждаются расположенные рядом пять школ и детских садов. Кроме того, вокруг стадиона высадят более трех тысяч деревьев и кустарников. А на улице Молодцова площадь перед зданием ЗАГСа украсят инсталляцией в виде полуколец, а рядом установят лавочки и новые фонари.

В Алтуфьевском районе, где недавно была завершена реконструкция кинотеатра "Марс", теперь займутся обустройством прилегающего к нему сквера. Там сделают большую спортивную зону, построят детские площадки, организуют места отдыха у воды. Найдется место даже для небольшой эстрады.

В районе Северный планируется благоустроить парк, который пользуется большой популярность у местных жителей, а также облагородят территорию возле библиотеки № 65 имени Пришвина. Там появятся читальный зал под открытым небом, сцена и детская площадка.

Сергей Собянин напомнил, что все проекты были согласованы с жителями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.