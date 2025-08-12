Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

Новая детская поликлиника появилась в районе Крюково в Зеленограде. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Медицинское учреждение рассчитано на 320 пациентов в одну смену. Больница полностью соответствует новому московскому стандарту – в ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики.

Прилегающая территория благоустроена, а во внутреннем дворе оборудована детская игровая площадка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

