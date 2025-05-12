12 мая, 22:15Мэр Москвы
Собянин: 8,3 тыс жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации
Сергей Собянин посетил новый жилой комплекс на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево. Дом построен по программе реновации, в него заселяются участники переселения из старого жилого фонда. Всего в районе новое жилье получат более 8 тысяч человек.
Мэр отметил, что на месте старых пятиэтажек появляются современные дома, а весь район развивается как сбалансированная городская среда с жилыми кварталами, социальной инфраструктурой, рабочими местами и транспортной доступностью. Новостройка возведена на территории бывшего Тушинского аэродрома.
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