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12 мая, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: 8,3 тыс жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации

Собянин: 8,3 тыс жителей Покровского-Стрешнева получат жилье по реновации

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Сергей Собянин посетил новый жилой комплекс на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево. Дом построен по программе реновации, в него заселяются участники переселения из старого жилого фонда. Всего в районе новое жилье получат более 8 тысяч человек.

Мэр отметил, что на месте старых пятиэтажек появляются современные дома, а весь район развивается как сбалансированная городская среда с жилыми кварталами, социальной инфраструктурой, рабочими местами и транспортной доступностью. Новостройка возведена на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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