Собянин рассказал о реализации проектов в рамках программы "Действуй без барьеров"

В Москве реализовали лучшие проекты в рамках программы "Действуй без барьеров". Ее участники – москвичи с глубокими нарушениями зрения. Они предложили идеи, как сделать город еще доступнее для людей с инвалидностью. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, например, клуб владельцев собак-проводников организовал серию мастер-классов для сотрудников метро, а в парке "Царицыно" появились аудиогиды и маршруты для незрячих посетителей.

Стилисты проекта "Модный незрячий" помогают людям с нарушениями зрения создать образ, а команда проекта "Социальный арт-лифт" поддерживает инвалидов в сложных жизненных ситуациях, в творчестве и помогает создать свой продукт.

Мэр поблагодарил всех участников за идеи и активное участие в городских проектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.