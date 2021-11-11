Собянин рассказал об обустройстве на юге Москвы площадки для авиамоделистов

Кордодром в Чертанове модернизируют в 2022 году. Там создадут профессиональные площадки для запуска, установят павильон для занятий в авиамодельных кружках, а также обновят спортивные и детские площадки, расположенные неподалеку. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что сейчас крупнейший московский центр авиамодельного спорта оставляет желать лучшего. При этом там работают сильные секции. Любители авиамоделизма сами обратились к мэру с просьбой привести кордодром в порядок.

Собянин надеется, что уже совсем скоро там можно будет проводить всероссийские и даже международные соревнования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.