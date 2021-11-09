Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза"

09:07
Фото: sobyanin.ru
Работы по комплексному благоустройству парка "Яуза" на северо-востоке Москвы продолжатся в 2022 году, они затронут северные участки его территории. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что ранее в рамках реализации проекта было сформировано комфортное и качественное общественное пространство в парке "Сад Будущего", вдоль Заповедной улицы, а также Лазоревого, Тенистого и Чукотского проездов. Кроме того, в 2020 году была проведена реконструкция поймы реки Чермянки.
"На очереди – северный участок будущего парка от МКАД до улицы Енисейской общей площадью 60 гектаров. Разработке концепции благоустройства предшествовал онлайн-опрос местных жителей, в котором приняла участие тысяча человек. Многие из них указали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку современных спортивных и досуговых объектов", – рассказал Собянин.
По его словам, разработанный проект благоустройства парка учитывает эти пожелания горожан. В частности, в парке будут созданы велосипедные и беговые маршруты, в пойме Яузы появится экотропа, на реке появятся дополнительные мостики и удобные деревянные пирсы. Кроме того, в парке будет обустроена общественная площадь с амфитеатром и кафетерием.
"Продолжением этой зоны станет центр активного долголетия, где москвичи старшего поколения найдут для себя много интересного и полезного. А также детский городок с устройством игрового ручья – маленькой копии настоящей реки", – отметил градоначальник.
По словам Собянина, на правом берегу Яузы будет создан еще один детский кластер с горками для катания. Кроме того, в парке "Яуза" высадят несколько тысяч деревьев и кустарников, обустроят цветники, обновят газоны, а в вечерние часы территорию будет украшать художественная подсветка.
"Благоустройство поймы реки Яузы от МКАД до улицы Енисейской станет очередным этапом в создании единого рекреационного маршрута протяженностью свыше 16 километров, связанного с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, "Сокольниками" и ВДНХ. Высказать мнение о проекте <...> можно на платформе "Активный гражданин", – заключил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что работы по комплексному благоустройству природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы стартуют в 2022 году.
Мэр отметил, что огромная зеленая территория между Химкинским водохранилищем и Волоколамским шоссе является любимым местом отдыха для 120 тысяч жителей близлежащих районов. Однако детские площадки, лавочки и спортивная инфраструктура парка давно устарели.
Москвичам рассказали, что построят в парке "Яуза" в 2022 году
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