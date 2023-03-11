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Культура

Собянин рассказал, какие московские мультфильмы наиболее популярны за рубежом

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При поддержке Московского экспортного центра за четыре года столичные кинокомпании заключили контракты с иностранными прокатчиками почти на 8 миллиардов рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграмм-канале.

По словам мэра, московские мультфильмы смотрят по всему миру, даже на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае и Вьетнаме. Самыми популярными стали мультики "Принцесса и Дракон", "Два хвоста", "Новое Простоквашино", "Снежная Королева", "Приключения Пети и Волка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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