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Новости

10 сентября, 17:45

Новости

Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

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Москва – комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров. Об этом, подводя итоги форума-фестиваля "Москва 2030", в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, свыше 12 миллионов человек посетили более 30 фестивальных площадок за 39 дней. Достижения столицы презентовали в более чем 200 тематических зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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