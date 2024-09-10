Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Москва – комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров. Об этом, подводя итоги форума-фестиваля "Москва 2030", в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, свыше 12 миллионов человек посетили более 30 фестивальных площадок за 39 дней. Достижения столицы презентовали в более чем 200 тематических зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.