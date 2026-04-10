Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

В пасхальные дни столичный транспорт будет работать по особому режиму. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. В воскресенье, 12 апреля, метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00.

150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат ходить до 03:30. Пассажиры также смогут воспользоваться постоянными ночными маршрутами.

Кроме того, на Пасху и Красную горку, 12 и 19 апреля, будут курсировать дополнительные автобусы до 14 московских кладбищ. Дополнительные автобусы запустят и на Радоницу, 21 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.