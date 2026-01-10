Собянин: школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций

Московские школьники и студенты колледжей за 2025 год совершили больше 300 походов и экспедиций – в Арктику, Якутию и на Алтай. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, ребята активно включались в исследовательские, экологические и краеведческие программы дополнительного образования. Самым масштабным проектом года стала Большая арктическая экспедиция.

На мысе Челюскин юные исследователи изучали особенности местной флоры, фауны, воды и воздуха, занимались реконструкцией мемориала советским полярникам. Они вернулись с планом полномасштабной реставрации этого памятника.

