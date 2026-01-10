Форма поиска по сайту

10 января, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: школьники и студенты колледжей совершили больше 300 походов и экспедиций

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил о завершении капремонта детской музыкальной школы имени Лядова

Собянин: к волонтерскому движению присоединились больше 180 тысяч москвичей

Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Сергей Собянин: транспортный хаб "Курская" становится еще комфортнее

Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы благоустройства

Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

Московские школьники и студенты колледжей за 2025 год совершили больше 300 походов и экспедиций – в Арктику, Якутию и на Алтай. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, ребята активно включались в исследовательские, экологические и краеведческие программы дополнительного образования. Самым масштабным проектом года стала Большая арктическая экспедиция.

На мысе Челюскин юные исследователи изучали особенности местной флоры, фауны, воды и воздуха, занимались реконструкцией мемориала советским полярникам. Они вернулись с планом полномасштабной реставрации этого памятника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

