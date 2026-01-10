Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

В Москве завершили программу модернизацию подводных газопроводов столицы. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, работы охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около 9 километров.

В канун 2026 года закончилась реконструкция последнего объекта – Кропоткинского газопровода. Подводные участки прокладывались еще в 1939–1965 годах под Москвой-рекой, Яузой и другими водными преградами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.