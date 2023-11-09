Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 пешеходных переходов сделают в Москве до 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Еще три перехватывающих парковки оборудовали в Москве у станций метро, МЦК и МЦД. Это данные Дептранса.