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Новости

Новости

09 ноября, 15:30

Город

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

Новости часа: в Москве подвели итоги нескольких проектов благоустройства в СЗАО

Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 40 пешеходных переходов сделают в Москве до 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Еще три перехватывающих парковки оборудовали в Москве у станций метро, МЦК и МЦД. Это данные Дептранса.

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