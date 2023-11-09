Еще три перехватывающие парковки обустроили в Москве

Еще три перехватывающие парковки обустроили в столице. В совокупности они рассчитаны на 385 машин.

Одна парковка уже открылась у станции метро "Минская". Еще две – у станции метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив" – заработают с 10 ноября.

На этих площадках, как и на остальных перехватывающих парковках, можно бесплатно оставлять автомобили и пересаживаться на городской транспорт. Для того, чтобы не платить за место, нужно совершить минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, начав с ближайшей к парковке станции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.