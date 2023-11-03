"Мой район. Обратная связь": Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Работы прошли в рамках подготовки к зиме.

Арку, посвященную победе в Великой Отечественно войне, очистили по специальной технологии. Вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство. Образовавшуюся пену удалили с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Особое внимание уделили скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей. Каждую из них очистили вручную мягкими кистями. Все работы заняли около шести часов. Их выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".